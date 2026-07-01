وشارك صلاح في جزء من تدريب الفريق مع استمرار تعافيه من إصابته بشد في عضلات الفخذ الخلفية، مما عزز الآمال في أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة أستراليا بدور الـ32 في كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

وشهدت التدريبات مشاركة حمدي فتحي في التدريب الجماعي، بينما شارك محمد صلاح في جزء من المران، كما أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحضر مران المنتخب المصري هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في المونديال.

واستبدل حسام حسن، مدرب مصر، المهاجم صلاح خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع إيران في آخر لقاء للفريق ضمن دور المجموعات، مما ألقى بظلال من الشك حول جاهزيته لمباراة خروج المغلوب أمام أستراليا في دالاس.

وأظهرت الصور التي نشرها الاتحاد المصري للعبة عبر صفحته على موقع فيسبوك صلاح وهو يبتسم بعد عودته إلى التدريب في سبوكين، حيث تستعد مصر لمباراة أستراليا. ورافقت الصور التعليق التالي: "الملك عاد".

وجاءت عودة صلاح بمثابة دفعة معنوية في الوقت المناسب لمصر، التي تأهلت إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى بعد أن احتلت المركز الثاني في مجموعتها بخمس نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن بلجيكا.

ولعب صلاح (34 عاما) دورا حاسما في مسيرة منتخب مصر في كأس العالم الحالية، عندما سجل هدفا واحدا، وصنع تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات.