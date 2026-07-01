وحصل هينكابي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي خسرها المنتخب الإكوادوري صفر-2 أمام المكسيك، أمس الثلاثاء، في دور الـ32، وذلك عقب مشادة مع مهاجم المكسيك سانتي خيمينيز.

واستحدث "فيفا" هذا القانون الجديد لمنع اللاعبين من إخفاء أي عبارات مسيئة أو مهينة قد يوجهونها إلى المنافسين أثناء تغطية أفواههم.

وكان الباراغواياني ميجيل ألميرون أول لاعب يعاقب بموجب هذا القانون، بعدما تعرض للطرد خلال مباراة منتخب بلاده أمام تركيا في دور المجموعات الأسبوع الماضي.

وبعد خروج الإكوادور من البطولة، سيغيب هينكابي عن المباراة الدولية المقبلة لمنتخب بلاده بسبب الإيقاف.