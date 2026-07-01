وفي ملعب (مكسيكو سيتي)، تقدم المنتخب المكسيكي بهدف عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وأنهى منتخب الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه بييرو هينكابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وضرب منتخب المكسيك موعدا مرتقبا في دور الـ16 للبطولة في 5 يوليو الجاري، مع الفائز من مباراة منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية، التي تقام مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الـ32.

وكان منتخب المكسيك، تأهل للأدوار الإقصائية بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت جنوب إفريقيا والتشيك وكوريا الجنوبية، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة.

وتغلبت المكسيك 2-0 على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال الحالي، قبل أن تفوز 1-0 على كوريا الجنوبية، و3-0 على منتخب التشيك.

في المقابل، صعد منتخب الإكوادور لمرحلة خروج المغلوب، بعد تواجده ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

وتواجد منتخب الإكوادور في المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت ألمانيا وكوراساو وكوت ديفوار، برصيد 4 نقاط، عقب فوزه في لقاء وخسارته وتعادله في مثلها.

وافتتح منتخب الإكوادوار مشواره في البطولة بالخسارة 0-1 أمام كوت ديفوار، ثم سقط في فخ التعادل السلبي مع منتخب كوراساو، الذي شارك للمرة الأولى في المونديال، قبل أن يفجر مفاجأة مدوية بفوزه 2-1 على المنتخب الألماني في الجولة الأخيرة بالمجموعة.