وصرّح مبابي عبر قناة (إم 6) الفرنسية عقب اللقاء الثلاثاء: "أنا وجميع لاعبي الفريق ندرك تماما المهام المطلوبة منا، فالأدوار الإقصائية بمثابة بطولة جديدة".

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل هدفين في شباك السويد: "قدمنا أداء جيدا رغم أننا واجهنا صعوبة في البداية، ولم نستغل فرصنا لحسم التقدم في النتيجة مبكرا".

وبشأن احتفاله بالهدف باحتضان مدربه ديشان، أوضح: "هذه هي روح الفريق، كلنا ندعمه ونسانده في مثل هذه اللحظات العصيبة التي ستؤثر علينا جميعا، ولكنه لن يكون وحيدا أبدا".

وسئل النجم الفرنسي عن أكثر ما يفكر فيه قبل مواجهة باراغواي، ليرد ساخرا: "أركز على التكييف في غرفة خلع الملابس لأن الجو حار للغاية"، مضيفا "لقد أثبت منتخب باراغواي أنه لا بد من الاستعداد لمواجهته بجدية بعدما تأهلوا على حساب ألمانيا، وبالطبع هدفنا الفوز عليهم في المباراة القادمة".

ورفع مبابي رصيده إلى 6 أهداف متساويا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي مونديال 2026، وخلفهما النرويجي إرلينغ هالاند بـ 5 أهداف.

كما قلّص مبابي الفارق إلى هدف واحد مع ميسي في صراع الهداف التاريخي لكأس العالم، حيث سجل النجم الأرجنتيني 19 هدفا مقابل 18 هدفا لقائد منتخب فرنسا.