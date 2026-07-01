واحتشدت الجماهير في ملعب مكسيكو سيتي في العاصمة المكسيكية، من أجل متابعة اللقاء، لكن فاجأتهم الأمطار التي هطلت بغزارة على أرض الملعب، مما تسبب في تأخير ركلة البداية للقاء.

وكان منتخب المكسيك، الذي يشترك في استضافة المونديال مع كل من الولايات المتحدة وكندا، تأهل للأدوار الإقصائية بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت جنوب إفريقيا والتشيك وكوريا الجنوبية، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة.

وفي المقابل، صعد منتخب الإكوادور لمرحلة خروج المغلوب، بعد تواجده ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

وتواجد منتخب الإكوادور في المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت ألمانيا وكوراساو وكوت ديفوار، برصيد 4 نقاط، عقب فوزه في لقاء وخسارته وتعادله في مثلها.

يشار إلى أن الفائز من تلك المباراة، سوف يلتقي في دور الـ16 مع الفائز من مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.