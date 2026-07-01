وفي بيان نشره الاتحاد الهولندي لكرة القدم على حسابه في تطبيق (إنستغرام)، قال كومان: "نظرا لعملي الوثيق والمكثف مع هذا الجهاز الفني وهذه المجموعة من اللاعبين لفترة طويلة، لم يكن هذا القرار سهلا".

وأضاف كومان في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "إنني ممتن وأود أن أعرب عن خالص تقديري للتفاني الذي أبداه كل من ساهم في نجاح المنتخب الهولندي خلال فترتي تدريبي له".

وأوضح المدرب الهولندي "لقد قررت أن الوقت قد حان لأقضي المزيد من الوقت مع زوجتي وأولادي وأحفادي. في هذه اللحظة، أشعر أنه القرار الصائب والأكثر طبيعية".

وسبق لكومان (63 عام) أن تولى تدريب منتخب هولندا بين عامي 2018 و2020 قبل أن ينتقل لتدريب برشلونة الإسباني.

وتأهل المنتخب الهولندي بسهولة إلى دور الـ32 في المونديال بعد أن تربع على قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين وتعادلا وحيدا.

وتقدم منتخب هولند 1 - صفر على المغرب، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه، بعدما استقبل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر عيسى ديوب، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي ثم إلى ركلات الترجيح، التي حسمها منتخب (أسود الأطلس) لمصلحته.