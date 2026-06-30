وأحرز مبابي الهدفين الأول والثالث للديوك في الدقيقتين 45 و74، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وبهذه الثنائية، يرفع مبابي رصيده إلى 6 أهداف متساويا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي مونديال 2026، وخلفهما النرويجي إرلينغ هالاند بـ 5 أهداف بعد تسجيله هدف الفوز 2 - 1 على كوت ديفوار، ليؤهل منتخب بلاده لدور الـ16، مساء الثلاثاء.

كما قلّص نجم ريال مدريد الفارق إلى هدف واحد مع ميسي في صراع الهداف التاريخي لكأس العالم، حيث سجل ميسي 19 هدفا مقابل 18 هدفا لمبابي.

ويبقى النجم الفرنسي أيضا الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم بعدما تجاوز الأسطورة جوست فونتين الذي سجل 13 هدفا.

وستكون أمام مبابي فرصة لزيادة رصيده عند مواجهة باراغواي التي تأهلت بدورها بعد مفاجأة مدوية بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

جدير بالذكر أن ميسي استهلّ مشواره في مونديال 2026 بتسجيل هاتريك في الفوز على الجزائر 3 - صفر وثنائية في الفوز 2 - صفر على النمسا، وهدف في الفوز 3 - 1 على الأردن في دور المجموعات.

أما مبابي فقد سجل هدفين في الفوز 3 - 2 على السنغال، ومثلهما في الفوز 3 - صفر على العراق قبل أن يضيف ثنائية أمام السويد.