وعلى هامش مشاركته في قمة مجموعة "ميركوسور" المنعقدة في أسونسيون، عاصمة باراغواي، قال فاديفول الثلاثاء:" كانت نتيجة مخيبة جدا بالنسبة لنا. لكن هذه هي الرياضة، والرياضة تقوم على المنافسة."

وأضاف أن منتخب باراغواي "كان الفريق الأفضل في النهاية وفاز بالمباراة".

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "بالطبع أشعر بالحزن بسبب هذا الإخفاق، كما هو الحال بالتأكيد بالنسبة للاعبينا الألمان ولألمانيا بأكملها".

واستدرك قائلا: "لكنني أرى أن من الواجب أيضا أن نهنئ الفريق الذي فاز"، مضيفا: "باراغواي تشعر بالفرحة، ولديهم عطلة رسمية اليوم بسبب هذا الفوز، وهذا يوضح مدى أهمية الرياضة بالنسبة للناس في هذا البلد".

وكان المنتخب الألماني قد ودّع البطولة من الدور الأول للأدوار الإقصائية بعد خسارته أمام باراغواي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وأعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، عطلة وطنية بعد تأهل منتخب بلاده إلى دور الستة عشر.

جدير بالذكر أن فاديفول كان قد تابع المباراة على متن طائرة حكومية تابعة لسلاح الجو الألماني أثناء رحلته من واشنطن إلى أسونسيون، علما أنه كان قد توقع قبل المباراة فوز المنتخب الألماني بنتيجة 3-1.