و‌جاء ‌هدف الفوز الذي سجله هالاند في الدقيقة 86، ليكون الخامس له في ‌البطولة.

وافتتح ‌الجناح ⁠النرويجي أنطونيو نوسا التسجيل بتسديدة ملتفة، قبل 6 دقائق من نهاية ⁠الشوط ‌الأول، ليضع "الفايكنغ" في المقدمة.

لكن البديل أماد ⁠ديالو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي نجح في اختراق دفاع النرويج، ليحرز التعادل بهدف رائع في الدقيقة ​74.

إلا أن هدف هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، السهل نسبيا منح النرويج بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

كما رفع المنتخب الأوروبي رصيده إلى فوزين على المنتخبات الإفريقية، بعدما هزم السنغال 3-2 في المجموعة التاسعة من المونديال الجاري.

وتعود النرويج إلى نيويورك ‌لمواجهة البرازيل في دور الـ16، الأحد.