وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال 2026، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على منتخب هولندا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 بين المنتخبين، اللذين احتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي الذي حجز مقعده في الدور المقبل، لملاقاة منتخب كندا في الرابع من يوليو المقبل بمدينة هيوستن الأميركية.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها المغرب حضوره بدور الـ16 في هذا العرس العالمي الكبير، بعدما سبق أن حقق الإنجاز ذاته في النسخة الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2022، حيث واجه خلالها منتخب إسبانيا، الذي تغلب عليه بركلات الترجيح، ليشق بعدها طريقه للدور قبل النهائي عقب اجتيازه عقبة منتخب البرتغال بدور الثمانية، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وبصفة عامة، تعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها المغرب بدور الـ16 لكأس العالم، بعدما سبق أن تواجد بالدور ذاته في مونديال 1986 بالمكسيك، قبل أن يتم إقصاؤه بالخسارة صفر / 1 أمام منتخب ألمانيا الغربية.

وضرب منتخب "أسود الأطلس" موعدا في دور الـ16 يوم الرابع من يوليو المقبل مع المنتخب الكندي، الذي حقق انتصارا مثيرا 1 / صفر على جنوب أفريقيا بدور الـ32 للمسابقة.

وعلى الصعيد القاري، سار منتخب المغرب على نهج نظيره الغاني، الذي سبق أن تأهل لدور الـ16 في المونديال خلال نسختي 2006 و2010 بألمانيا وجنوب أفريقيا على الترتيب.

عيسى ديوب رجل المباراة

توج النجم المغربي عيسى ديوب بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع منتخب هولندا، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، في دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال 2026، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على منتخب هولندا.

وبادر منتخب هولندا بالتسجيل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72، غير أن عيسى ديوب منح التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينقذ بلاده من الإقصاء المبكر في المونديال، ويحتكم الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، من أجل تحديد المتأهل منهما دون جدوى، لتضع ركلات الترجيح كلمة النهاية للمواجهة المثيرة.

الهدف بلوغ أبعد نقطة في المونديال

من ناحيته، أبدى محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، سعادته بتأهل فريقه لدور الـ16 في بطولة كاس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب هولندا، مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، مشددا على أن هدفه الأساسي يكمن في المضي قدما بالمونديال والوصول إلى أبعد نقطة.

وأكد وهبي أن التأهل لدور الـ16 في المونديال جاء بصعوبة بالغة، مشيدا بالروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون، وكذلك المستوى الذي قدمه ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي.

وقال وهبي في تصريح إعلامية عقب المباراة: "إنه شعور جميل للغاية، سعيد جدا بالصعود لدور الـ16، وأشعر بالسرور لأننا تغلبنا على منتخب كبير بحجم هولندا".

وأضاف المدرب المغربي "سيطرنا على مجريات المباراة وكنا الفريق الأفضل بوضوح، ولكن رغم ذلك منيت شباكنا بهدف غير أننا تحلينا بالهدوء وأحرزنا هدف التعادل ولدينا حارس مرمى رائع".

وشدد وهبي على أنه كان يتوقع قبل المواجهة مباراة قوية بحكم الشراسة التي يتمتع بها المنتخب الهولندي، لكن الروح القتالية وعزيمة اللاعبين كانت أقوى لتحسم الموقف في النهاية.

وأكد مدرب منتخب المغرب على أن هدف فريقه ليس اجتياز عقبة هولندا فحسب، ولكن المرور إلى أبعد مرحلة في المونديال الحالي.

وفي ختام تصريحاته، وجه وهبي رسالة للاعبيه، طالبهم خلالها بالحفاظ على التركيز واحترام المنافسين والالتزام بالهدوء والصبر وعدم الاستسلام للإرهاق.