وبعد ركلات ترجيح مثيرة، تألق ياسين بونو حارس المغرب في التصدي للركلة الحاسمة من كريسينسيو سمرفيل قبل أن يسجل إسماعيل صيباري الركلة الحاسمة ليفوز المغرب في مواجهة دور 32 في مونتيري.

وفي مدينة مونتيري المكسيكية، كان المنتخب المغربي الطرف الأفضل في اللقاء، حيث كان الأكثر فرصا واستحواذا على الكرة، لكن رعونة لاعبيه وبسالة حارس مرمى منتخب هولندا، بارت فيربروخن، حالت دون حسم منتخب "أسود الأطلس" المواجهة لمصلحته سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي.

وكان كودي خاكبو قد منح التقدم لهولندا في الدقيقة 72، لكن المغرب ضغط قرب النهاية لينتزع تعادلا في الوقت بدل الضائع بضربة رأس من المدافع عيسى ديوب.

ويلعب المغرب، الساعي لتكرار إنجازه في نهائيات 2022 عندما بلغ الدور قبل النهائي، أمام كندا في دور 16 يوم الرابع من يوليو.

وأصبحت هذه هي المرة الثانية التي يحتكم فيها منتخب المغرب، الذي يشارك للمرة السابعة في كأس العالم، إلى الوقت الإضافي بالأدوار الإقصائية للمونديال، بعد لقائه مع منتخب إسبانيا في دور الـ16 خلال النسخة الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2022.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف بين المغرب وإسبانيا نذاك، ليحتكما للوقت الإضافي، الذي لم يفلح في تحديد المتأهل منهما بعدما ظل التعادل السلبي قائما، ليتم اللجوء في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب "أسود الأطلس"، الذي شق طريقه نحو التأهل للدور قبل النهائي، ليحصل في النهاية على المركز الرابع في المسابقة.

وبهذا الفوز، ثأر منتخب المغرب من خسارته 1 / 2 أمام نظيره الهولندي في المواجهة الوحيدة التي أقيمت بينهما بكأس العالم عام 1994 بمرحلة المجموعات.

كما صار منتخب المغرب أول فريق عربي وأفريقي يتأهل لدور الـ16 في البطولة الحالية، وذلك بعد خسارة منتخب جنوب أفريقيا صفر / 1 أمام نظيره الكندي في أولى مباريات دور الـ32 بالنسخة الجارية للمونديال، في انتظار ما سوف تسفر عنه نتائج الفرق الأفريقية والعربية بهذا الدور خلال الأيام المقبلة.

وتلعب مصر مع أستراليا، والجزائر مع سويسرا، والرأس الأخضر مع الأرجنتين، والكونغو الديمقراطية مع إنجلترا، وكوت ديفوار مع النرويج، والسنغال مع بلجيكا، وغانا مع كولومبيا.

وكان منتخب المغرب، الذي يشارك للمرة السابعة في كأس العالم، تأهل للأدوار الإقصائية للبطولة، عقب تواجده في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، عقب تعادله 1 / 1 مع البرازيل وفوزه 1 / صفر على اسكتلندا و4 / 2 على هايتي على الترتيب.

في المقابل، تصدر منتخب هولندا، الذي كان يحلم بالتتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط أيضا، عقب تعادله 2 / 2 مع اليابان، وفوزه 5 / 1 على السويد و3 / 1 على تونس على الترتيب، غير أن اصطدامه بالمنتخب المغربي حال دون اكتمال حلمه.