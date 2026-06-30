وشارك حكيمي أساسيا في المباراة، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ منتخب المغرب يصل إلى حاجز 100 مباراة دولية، بعد القائد السابق نور الدين نايبت، صاحب الرقم القياسي برصيد 115 مباراة.

وبدأت مسيرة حكيمي الدولية في 11 أكتوبر 2016، عندما شارك بديلا في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب المغربي على كندا برباعية نظيفة.

وسجل الظهير المغربي هدفه الدولي الأول في الأول من سبتمبر 2017، خلال الفوز الكبير على مالي بستة أهداف دون رد، ليرفع رصيده حتى الآن إلى 12 هدفا مع "أسود الأطلس".

ويأتي هذا الإنجاز في واحدة من أهم محطات مسيرة حكيمي، إذ يواصل قيادة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، بعد أن أصبح أحد أبرز نجومه وأحد أكثر لاعبيه حضورا وتأثيرا خلال العقد الأخير.