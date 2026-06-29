وفاجأ منتخب باراغواي منافسه بهدف التقدم في الدقيقة 42 عبر خوليو إنسيسو، لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

واستعاد المنتخب الألماني توازنه مع بداية الشوط الثاني، بعدما أدرك كاي هافيرتز التعادل في الدقيقة 54 بضربة رأس، لتدخل المباراة مرحلة من الندية وسط محاولات متبادلة لحسم بطاقة التأهل.

ورغم الفرص التي سنحت للمنتخبين، تألق الحارسان مانويل نوير وأورلاندو خيل في التصدي لعدة محاولات خطيرة، ليبقى التعادل سيد الموقف مع نهاية الوقت الأصلي.

وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين، سجلا أول حالة لجوء إلى الوقت الإضافي في مونديال 2026، قبل أن تلغي تقنية حكم الفيديو المساعد هدفا سجله المدافع الألماني جوناثان تاه في الدقيقة 102، بداعي ارتكاب زميله فالديمار أنطون مخالفة ضد حارس مرمى باراغواي.

واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لباراغواي بنتيجة 4-3، لتوقع أولى كبرى مفاجآت الأدوار الإقصائية، وتقصي أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وبهذا الفوز، واصل منتخب باراغواي مشواره في البطولة، فيما غادر المنتخب الألماني المونديال مبكرا في واحدة من أكثر النتائج إثارة منذ انطلاق الأدوار الإقصائية.