تقدمت اليابان ‌في الدقيقة ‌29 بشكل مفاجئ، عندما قطع كايشو سانو تمريرة خاطئة من دانيلو، وانطلق نحو المرمى وسدد كرة ‌منخفضة من حافة ‌منطقة الجزاء ⁠إلى داخل الشباك.

وتعادل "راقصو السامبا" عن طريق ضربة رأس لكاسيميرو، إثر ‌تمريرة عرضية من غابرييل ⁠في الدقيقة 56.

وبعد ذلك ⁠بوقت قصير، انتهت مراوغة فينيسيوس جونيور الرائعة بتصدي ⁠حارس مرمى اليابان زيون سوزوكي لتسديدته بعد أن ارتدت من القائم.

وبينما كان المنتخبان والمتابعون يستعدون لوقت إضافي، أطلق مارتينيلي الرصاصة القاتلة على "الساموراي" بتسديدة من مدى قريب، قبل لحظات من النهاية.

وفي دور الـ16، تلعب البرازيل مع الفائز من مباراة دور الـ32 التي تجمع كوت ديفوار والنرويج، وتقام الثلاثاء.