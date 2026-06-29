وكان مانشستر سيتي أعلن تعيين ماريسكا بعقد لمدة 3 أعوام، بعد الموافقة على تسوية مع تشلسي وصلت إلى 17 مليون جنيه إسترليني (22.4 مليون دولار).

وكان عقد ماريسكا يتبقى منه أكثر من 3 سنوات مع تشلسي حينما غادر النادي في يناير الماضي، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية بالإضافة إلى علاقته المتوترة مع إدارة وملاك النادي.

وسارع تشلسي إلى إصدار بيان بعد إعلان مانشستر سيتي تعيين ماريسكا، ليوضح الحقائق حول رحيله عن تشلسي، كما أكد أن المدرب الإيطالي سيدفع بنفسه تعويضا للنادي وفقا للتسوية.

وقال تشلسي في بيانه: "بعد التطورات الأخيرة نرى أنه من المهم أن نشرح لجماهيرنا ماذا حدث ولماذا غادر مدربنا السابق النادي في الأول من يناير 2026".

وأضاف: "في خريف العام الماضي أخبرنا مدربنا السابق أنه لديه فرصة لخلافة غوارديولا بنهاية الموسم الجاري. بدا واضحا لنا رغبته القوية في ذلك وأنه حريص على الحصول على تلك الفرصة، رغم العقد الطويل الذي يربطه بنا الذي ليس لديه الحق في فسخه".

وأوضح تشلسي: "لا يوجد ناد يريد التخلي عن مدربه في منتصف الموسم، ورغم ذلك فإنه بعد قراره بعدم مواصلة مشواره حتى نهاية الموسم، لم يكن لدى النادي أي خيار سوى حماية لاعبينا وجماهيرنا، وقبلنا الاستقالة".

وتابع النادي اللندني في بيانه: "في ظل هذه الظروف ونظرا للاحترام المتبادل بين الناديين، تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع مانشستر سيتي يتضمن دفع تعويضات، كما تم التوصل إلى تسوية أخرى مع مدربنا السابق، حيث سيدفع تعويضات بموجب ذلك".