ووقع ماريسكا عقدا مع النادي لمدة 3 سنوات، علما أنه يتمتع بمعرفة جيدة بالوضع في مانشستر سيتي، حيث سبق له تدريب فريق الشبان.

كما عمل مساعدا لغوارديولا خلال موسم 2018-2019 الذي حقق فيه سيتي ثلاثية محلية.

وقال ماريسكا في بيان: "مانشستر سيتي ‌ناد أعرفه جيدا، والحصول على فرصة تدريب هذا الفريق أمر رائع بالنسبة لي. ما يميز هذا ‌النادي هو ‌مستوى الأشخاص الذين يعملون هنا، وأود أن أشكرهم على ثقتهم في قدراتي".

وأضاف: "لا أطيق الانتظار لبدء تدريب اللاعبين. أريد أن نفوز ونلعب كرة قدم جيدة، ونستمتع بالضغط الذي يرافق تمثيل مانشستر سيتي".

وبدأت مسيرة ‌ماريسكا (46 عاما) كمدرب في بارما الإيطالي عام 2021، ⁠حيث استمر لمدة 14 مباراة، وفاز بـ4 مباريات فقط.

وتولى تدريب ليستر سيتي في بداية موسم 2023-2024 في دوري الدرجة الثانية، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز بصفته بطلا.

وأدى ‌نجاحه في ليستر إلى انتقاله إلى تشلسي، حيث أوكلت ⁠له مهمة قيادة تشكيلة شابة لكنها مكلفة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأنهى ⁠ماريسكا الموسم في المركز الرابع في الدوري، كما فاز بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، رغم تدهور علاقته ⁠مع مالكي النادي اللندني، وغادر "ستامفورد بريدج" في منتصف موسمه الثاني.

ويواجه الآن مهمة شاقة، تتمثل في خلافة غوارديولا، الذي حول مانشستر سيتي خلال فترة عمله التي استمرت عقدا إلى القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.

وقاد غوارديولا، الذي أعلن رحيله في مايو الماضي، مانشستر سيتي إلى سلسلة مبهرة من الألقاب، من بينها ‌الفوز بالدوري 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كما توج المدرب الإسباني بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأخير، مكللا مسيرته الرائعة مع النادي.