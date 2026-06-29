ورغم أن المسافة بين المغرب وهولندا تتجاوز ألفي كيلومتر، فإن العلاقة بين البلدين تجعل المواجهة أقرب إلى "ديربي" عابر للحدود، بسبب الحضور الكبير للجالية المغربية في هولندا، والتي تقدر بنحو نصف مليون شخص من أصول مغربية.

هذا الحضور جعل المباراة مختلفة عن أي مواجهة عادية، إذ لا يتعلق الأمر بمنتخبين فقط، بل بأجيال كاملة تعيش بين ثقافتين، وتشجع أحيانا بقلبين: قلب وُلد أو عاش في هولندا، وآخر ظل مرتبطا بالمغرب وألوانه وذاكرته.

وتشكل الجالية المغربية واحدة من أبرز الجاليات في المجتمع الهولندي، ولها حضور واضح في المدن الكبرى مثل أمستردام وروتردام ولاهاي وأوترخت، فضلا عن تأثيرها الكبير في كرة القدم الهولندية، سواء عبر الجماهير أو اللاعبين مزدوجي الجذور.

ولهذا السبب، تحمل مواجهة المغرب وهولندا طابعا خاصا داخل المدرجات وخارجها، فالكثير من العائلات المغربية في هولندا ستعيش المباراة بمشاعر مزدوجة، بين بلد الإقامة وبلد الأصل، وبين المنتخب الذي كبروا في مجتمعه والمنتخب الذي يمثل جذورهم.

رياضيا، ينتظر أن تكون المباراة من أقوى مواجهات كأس العالم، في ظل قوة المنتخب الهولندي وخبرة لاعبيه، مقابل الحضور المغربي اللافت وروح المنتخب الذي اعتاد في السنوات الأخيرة على صناعة اللحظات الكبيرة في البطولات الكبرى.

أما جماهيريا، فقد تتحول المباراة إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة صخبا، ليس فقط بسبب قيمة الرهان في الأدوار الإقصائية، بل لأن القصة المحيطة بها أكبر من كرة القدم: قصة هوية وانتماء وهجرة وذاكرة مشتركة بين بلدين.

وفي وقت تبحث فيه بطولة كأس العالم عن قصص تتجاوز المستطيل الأخضر، تبدو مباراة المغرب وهولندا واحدة من تلك المواجهات التي لا تُقرأ فقط بالأهداف والنتيجة، بل بما تحمله من معنى لجمهور يعيش بين علمين.