ورغم أن اللقاء شهد 6 أهداف وتقلبات درامية حتى الثواني الأخيرة، فإن النقاش لم يتركز على النتيجة بقدر ما انصب على نظام تحديد مسار الأدوار الإقصائية، والذي جعل المنتخبات تعرف مسبقاً هوية خصومها المحتملين وفق مواقعها في المجموعات.

وأثار ذلك انتقادات واسعة، إذ يرى مراقبون أن معرفة مسار البطولة مسبقاً قد تمنح بعض المنتخبات حافزاً لتجنب احتلال مركز معين إذا كان يقود إلى مواجهة منافس أقوى، وهو ما كانت وسائل إعلام رياضية قد ناقشته حتى قبل انطلاق مباراة الجزائر والنمسا، في ظل احتمال مواجهة إسبانيا بالنسبة لصاحب المركز الثاني في المجموعة.

ويقول منتقدو النظام إن المشكلة لا تتعلق فقط بإمكانية سعي بعض المنتخبات إلى اختيار مسار أكثر سهولة، بل أيضاً بعدالة القرعة نفسها، إذ قد تجد منتخبات أخرى نفسها في مواجهات أكثر صعوبة رغم تحقيق نتائج أفضل في دور المجموعات.

ويُستشهد في هذا السياق بحالة المغرب، الذي أنهى دور المجموعات من دون أي خسارة، لكنه وجد نفسه في مواجهة هولندا في دور الـ32، نتيجة مسار القرعة المحدد مسبقاً، بينما حصلت منتخبات أخرى على مواجهات تبدو أقل صعوبة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد وضع مسارات ثابتة للأدوار الإقصائية في البطولة ال

موسعة التي تضم 48 منتخباً، مع وجود 495 احتمالاً مختلفاً لتوزيع المنتخبات صاحبة المركز الثالث على جدول الأدوار الإقصائية، وهو نظام يهدف إلى تنظيم البطولة، لكنه يواجه الآن انتقادات متزايدة بسبب تأثيره المحتمل على العدالة التنافسية.

وتأهل منتخبا الجزائر والنمسا لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعادل المنتخبان الجزائري والنمساوي 3-3، في مباراة مثيرة بينهما مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال، ليحجز منتخب (محاربو الصحراء) بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2014 بالبرازيل، التي شهدت ظهوره الأخير في البطولة.

ويلعب منتخب الجزائر في دور الـ32 مع منتخب سويسرا، متصدر ترتيب المجموعة الثانية في الثالث من يوليو المقبل بينما ضرب منتخب النمسا موعدا أوروبيا خالصا مع منتخب إسبانيا (بطل أوروبا)، متصدر ترتيب المجموعة الثامنة في الثاني من يوليو القادم.