وقال المسحل، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه قرر عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيدعو، وفقا للإجراءات واللوائح النظامية، إلى فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأضاف: "عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعا، وأنا أتحمل مسؤوليتها كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل".

وأوضح أنه اتخذ قرار الرحيل "انطلاقا من قناعته بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة".

وودع المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطتين من تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر، وخسارة أمام إسبانيا، وذلك قبل أشهر من استضافة المملكة نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل.