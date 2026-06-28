وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليمنح كندا بطاقة العبور في مباراة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة.

وواصل المنتخب الكندي بذلك مغامرته التاريخية في أول ظهور له بالأدوار الإقصائية للمونديال، بينما انتهى مشوار جنوب أفريقيا عند هذا الدور بعدما أخفق في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وينتظر المنتخب الكندي في الدور المقبل الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، في اختبار جديد لمواصلة مشواره في البطولة.

وكانت كندا بلغت الأدوار الإقصائية بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، فيما تأهلت جنوب أفريقيا إلى الدور ذاته بعدما حلت وصيفة للمجموعة الأولى بالرصيد نفسه.