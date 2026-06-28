شارك ميسي بعد مرور ساعة من عمر اللقاء، قبل أن يختتم أهداف المباراة بتسجيله هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80، خلال آخر مباريات الأرجنتين في دور المجموعات.

رفع ميسي رصيده إلى 6 أهداف ليتصدر ترتيب هدافي البطولة، كما وسّع رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم إلى 19 هدفا، وأصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية بالمونديال.

وتفوق ميسي (39 عاماً) على الفرنسي جوست فونتين والبرازيلي جايرزينيو، اللذين سجلا في 6 مباريات متتالية خلال نسختي 1958 و1970 على الترتيب.

وكان بإمكان ميسي أن يسجل في جميع مباريات كأس العالم 2022 أيضاً، لكنه فشل في هز الشباك خلال المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام بولندا، لتبدأ سلسلة مبارياته المتتالية بالتسجيل منذ لقاء دور الـ16 قبل أربع سنوات.

ولمعادلة إنجاز فونتين وجايرزينيو في التسجيل في جميع مباريات نسخة واحدة من كأس العالم، يحتاج ميسي إلى إحراز أهداف في خمس مباريات أخرى خلال البطولة الحالية، بداية من مواجهة الرأس الأخضر في دور الـ32 يوم الجمعة.

وسيواجه ميسي ورفاقه حارس مرمى الرأس الأخضر المخضرم فوزينيا (40 عاماً)، والذي اكتسب شهرة واسعة بعدما حافظ على نظافة شباكه في تعادلين سلبيين أمام بطل أوروبا إسبانيا والسعودية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد متابعيه عبر "إنستغرام".

وقال فوزينيا: "إنه حلم كل لاعب كرة قدم أن يواجه منتخب الأرجنتين وليونيل ميسي".

كان منتخب الرأس الأخضر تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، بما في ذلك التعادل 2/2 أمام أوروجواي، ليصبح أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم، إلا أن سكالوني حذر قائلاً: "لا توجد مباريات سهلة".

ورغم ذلك، يبقى المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب المرشح الأبرز للفوز، خاصة بعدما أظهرت مواجهة الأردن، التي شهدت إجراء 9 تغييرات على التشكيل الأساسي، امتلاك سكالوني العديد من الخيارات القادرة على تعويض الغيابات.

كما حمل الفوز على الأردن الرقم 50 للأرجنتين في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، لتأتي خلف البرازيل صاحبة 78 انتصاراً، وألمانيا التي حققت 70 فوزاً.

وقال سكالوني: "ما زلنا نشعر بالحماس والتوتر الجميل في كل مرة نلعب فيها بقميص الأرجنتين".

وشاركت الجماهير هذا الشعور تجاه ميسي، إذ ظلت تهتف باسمه منذ بداية الشوط الثاني وحتى دخوله أرض الملعب مع حلول الدقيقة 60.

وقال مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عن ميسي: "هو لا يفكر كثيراً في أرقامه القياسية. لقد اتخذ القرار بنفسه (المشاركة كبديل)، وهذا يوضح تماماً ما يمثله ميسي لهذا الفريق. كان تصرفاً رائعاً".

وعندما سئل عما قاله لميسي قبل مشاركته، أجاب سكالوني مبتسماً: "كل ما قلته له هو أن يبدأ في الإحماء. ماذا يمكن أن أقول له أيضاً؟ ليس عليّ أن أُخبره بأي شيء، فهو يعرف كل شيء".

وأضاف: "كان بإمكانه اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة، لكنه قرر الجلوس على مقاعد البدلاء ومنح زملائه فرصة المشاركة".

ومن جانبه، كتب ميسي عبر حسابه على "إنستغرام": "نواصل التقدم معاً".