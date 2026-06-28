وكان الرقم القياسي السابق لعدد المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم منتخبين فقط.

وبعد 17 يوما من المنافسات، حجزت منتخبات المغرب، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وكوت ديفوار، وغانا، والرأس الأخضر، ومصر، والكونغو، والجزائر مقاعدها في دور الـ32.

وكان المنتخب المغربي أول منتخب إفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم، عندما حقق هذا الإنجاز التاريخي قبل أربعة أعوام في قطر، ويبدو قادرا على تكرار مشوار مميز هذه المرة أيضا، بعدما فرض التعادل 1-1 على منتخب البرازيل في دور المجموعات.

كما يستعد المغرب لاستضافة نسخة 2030 من كأس العالم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقبل هذه النسخة، لم ينجح سوى 6 منتخبات إفريقية في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر تاريخ كأس العالم، وحقق بعضهم ذلك أكثر من مرة، بينما كان أكبر عدد من المتأهلين في نسخة واحدة هو منتخبان فقط، وذلك في نسختي 2014 و2022.

وأثبتت بطولة هذا العام أن قوة كرة القدم الإفريقية لا تقتصر على المنتخبات التقليدية، بعدما نجح منتخبا الرأس الأخضر والكونغو في خطف الأضواء والتأهل إلى دور الـ32 بشكل مفاجئ.

وينتظر منتخب الكونغو اختبارا صعبا في الدور المقبل أمام منتخب إنجلترا، لكن لاعبي الفريق يعيشون حاليا أجواء الاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.

وقال المهاجم فيستون مايلي عقب المباراة :"إنه إنجاز تاريخي حقا لبلدنا الكونغو. إنه أول انتصار لنا وأول تأهل إلى الأدوار الإقصائية. اليوم أشعر بالفخر، وأعتقد أن الجميع في بلادي سعداء بما حققناه. نحن فخورون بكوننا كونغوليين، وأعتقد أننا سنواصل التقدم".

وسجل مايلي هدفا في الدقيقة 78، بين هدفي زميله يوان ويسا، الذي أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يختتم الثلاثية بهدف خر في الوقت بدل الضائع.

أما منتخب الجزائر، فقد انتزع بطاقة التأهل بعد واحدة من أكثر النهايات إثارة في كأس العالم 2026. ففي الوقت بدل الضائع كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 مع النمسا، وبدا أن المنتخبين راضيان بهذه النتيجة، قبل أن يسجل القائد رياض محرز هدف التقدم بشكل مفاجئ. لكن النمسا نجحت في إدراك التعادل بعد دقيقتين فقط، في خر هجمة بالمباراة، ورغم ذلك كان التعادل كافيا لتأهل المنتخبين معا.