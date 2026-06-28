ووصل كين إلى هدفه رقم 11 في مسيرته بكأس العالم مع منتخب إنجلترا، بعدما أحرز الهدف الثاني لمنتخب (الأسود الثلاثة) في المباراة التي انتهت 2-0 ضد بنما، مساء السبت، بالجولة الأخيرة في المجموعة الـ12 من مرحلة المجموعات للمونديال المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفض كين شراكته مع النجم السابق غاري لينيكر، لينفرد بقائمة هدافي منتخب إنجلترا التاريخيين في كأس العالم.

وكان كين أحرز 6 أهداف في مونديال روسيا 2018، ليتوج حينها بجائزة هداف تلك النسخة، قبل أن يسجل هدفين في مونديال قطر 2022، فيما كان هذا هو هدفه الثالث مع إنجلترا في مونديال 2026، بعدما سبق أن أحرز ثنائية في فوز الفريق الكبير 4-2 على كرواتيا في الجولة الافتتاحية بالمجموعة.

في المقابل، أحرز لينيكر أهدافه الـ10 بالمونديال في نسختين للمسابقة، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف برصيد 6 أهداف في مونديال المكسيك عام 1986 قبل أن يضيف 4 أهداف في المونديال التالي بإيطاليا عام 1990.

وأصبح هذا هو هدف كين الـ82 مع المنتخب الإنجليزي في 117 مباراة دولية، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب العريق.

كما تمكن كين من معادلة رقم نجم منتخب ألمانيا السابق يورغن كلينسمان والمجري الراحل ساندور كوتشيس في قائمة الهدافين التاريخيين بكأس العالم.

ويأمل نجم بايرن ميونيخ الألماني في الارتقاء في القائمة أكثر من خلال تحقيق نتائج مميزة في البطولة مع منتخب بلاده.

ويتطلع كين للمنافسة على جائزة هداف النسخة الحالية للمونديال، حيث يبتعد بفارق هدفين خلف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي (المتصدر)، فيما يتقاسم المركز الثاني كل من الفرنسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، والنرويجي إرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور، برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه المنتخب الكرواتي، ليصعد عن جدارة للأدوار الإقصائية في البطولة.

وضرب منتخب إنجلترا، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في كأس العالم، بعدما سبق أن حصد البطولة حينما استضافها على ملاعبه عام 1966 موعدا في دور الـ32 مع صاحب المركز الثالث في أي من المجموعتين التاسعة أو الـ11 في الأول من يوليو المقبل.