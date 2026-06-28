وتم تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12.

وجاءت مباريات دور الـ32 على النحو التالي.

جنوب إفريقيا مع كندا، والمغرب مع هولندا، والفائزان من المباراتين يلتقيان في دور الـ16.

ألمانيا مع باراغواي، وفرنسا مع السويد، والفائزان من المباراتين يلتقيان في دور الـ16.

البرتغال مع كرواتيا، وإسبانيا مع النمسا، والفائزان من المباراتين يلتقيان في دور الـ16.

الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك، وبلجيكا مع السنغال، والفائزان من المباراتين يلتقيان في دور الـ16.

البرازيل مع اليابان، وكوت ديفوار مع النرويج، والفائزان من المباراتين يلتقيان في دور الـ16.

المكسيك مع الإكوادور، والكونغو الديمقراطية مع إنجلترا، والفائزان من المباراتين يلتقيان في دور الـ16.

الأرجنتين مع كاب فيردي، ومصر مع أستراليا، والفائزان من المباراتين سوف يلتقيان في دور الـ16.

الجزائر مع سويسرا، وكولومبيا مع غانا، والفائزان من المباراتين سوف يلتقيان في دور الـ16.