وسجل جيواني لو سيلسو هدف تقدم الأرجنتين في الدقيقة 19، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز هدفا ثانيا في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وقلص الفارق موسى التعمري للأردن في الدقيقة 55، ثم سجل البديل ليونيل ميسي هدفا ثالثا للأرجنتين في الدقيقة 80.

رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، وسيلاقي كاب فيردي في دور الـ32 من البطولة يوم 3 يوليو.

أما منتخب الأردن فودع المونديال بعد مشاركة أولى، حيث يظل في المركز الأخير في مجموعته بلا نقاط.

لعب المنتخبان مباراة هجومية مفتوحة، لكن نظرا لتميز الأسلحة الهجومية للأرجنتين حتى في غياب القائد والهداف ليونيل ميسي، كانت الخطورة أرجنتينية منذ البداية.

وفي الدقيقة السادسة كاد منتخب الأرجنتين أن يتقدم عن طريق لو سيلسو من انفراد بالمرمى، لكن راية التسلل كانت حاضرة.

واستمر الضغط الأرجنتيني الذي أسفر عن هدف أول جاء من ركلة حرة حصل عليها المنتخب بحدود منطقة الجزاء، وسددها بشكل رائع لوسيلسو في الشباك فشل الحارس يزيد أبو ليلى في التعامل معها بالدقيقة 19.

وفي الدقيقة 30 ارتبك مهند أبو طه مدافع الأردن خطأ داخل منطقة الجزاء ضد جوليان ألفاريز في محاولة لإبعاد رأسيته التي تصدى لها الحارس بعد محاولة في البداية جاءت عن طريق لاوتارو مارتينيز اصطدمت بالعارضة.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، ليُسجل منها لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 31 الهدف الثاني للأرجنتين وهو أول أهدافه على مستوى كأس العالم.

وحاول منتخب الأردن الوصول إلى مرمى إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين بمحاولات لكن لم ترتق إلى مستوى الخطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم أرجنتيني.

ومع بداية الشوط الثاني كاد منتخب الأرجنتين أن يسجل هدفا ثالثا لكن راية التسلل كانت حاضرة ضد مارتينيز.

وكتب موسى التعمري مهاجم الأردن فصلا جديدا من التألق في المونديال، حيث سجل هدف تقليص الفارق لـ "النشامى" عند الدقيقة 55 من متابعة لعرضية إحسان حداد أمام المرمى.

ويعد الهدف هو الثالث للأردن في المونديال بعد التسجيل في المباراتين الماضيتين، عن طريق نزار الرشدان وعلي علوان.

وكان التعمري قد شارك بديلا لعلي العزايزة مع بداية الشوط الثاني، ليكافئ مدربه بتسجيل هدف تقليص الفارق.

ومنح ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين فرصة المشاركة للقائد ليونيل ميسي في الدقيقة 60 ليشارك على حساب لاوتارو مارتينيز، كما شارك نجم ليفربول أليكسيس ماك أليستر بديلا لنيكو باز.

وسجل ميسي هدفا ثالثا للأرجنتين من ركلة حرة في الدقيقة 80 بعدما سدد كرة أرضية خادعة للدفاع والحارس.

وأصبح ميسي بهذا الهدف أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية بنهائيات كأس العالم.

وحاول لاعبو الأرجنتين تسجيل المزيد في الدقائق الأخيرة، لكن المحاولات لم تسفر عن جديد.