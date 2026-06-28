وتعادل المنتخبان الجزائري والنمساوي 3-3، في مباراة مثيرة بينهما مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال، ليحجز منتخب (محاربو الصحراء) بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2014 بالبرازيل، التي شهدت ظهوره الأخير في البطولة.

وفي كانساس سيتي، بادر ماركو أرناوتوفيتش التسجيل لمنتخب النمسا في الدقيقة 28، غير أن رفيق بلغالي منح التعادل للجزائر في الدقيقة 45.

وأعاد مارسيل سابيتزر التقدم للمنتخب النمساوي من جديد، عب تسجيله الهدف الثاني، لكن سرعان ما أدرك النجم المخضرم رياض محرز التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 60.

وعاد محرز لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للجزائر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكن ساسا كالادزيتش أحرز هدف التعادل للنمسا بعدها بدقيقتين، ليبقي المنتخب الأوروبي بالبطولة في اللحظة الأخيرة.

بتلك النتيجة، رفع كلا المنتخبين رصيدهما إلى 4 نقاط، حيث احتل منتخب النمسا المركز الثاني بترتيب المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب الجزائر، صاحب المركز الثالث، الذي ضمن التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

وأصبح منتخب الجزائر، تاسع منتخب إفريقي يحجز مقعده في مرحلة خروج المغلوب بالنسخة الحالية للبطولة، بعد منتخبات جنوب إفريقيا والمغرب وكوت ديفوار ومصر وكاب فيردي وغانا والسنغال والكونغو الديمقراطية، علما بأنه ثالث منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز في مونديال 2026.

ويلعب منتخب الجزائر في دور الـ32 مع منتخب سويسرا، متصدر ترتيب المجموعة الثانية في الثالث من يوليو المقبل بمدينة فانكوفر الكندية.

في المقابل، ضرب منتخب النمسا موعدا أوروبيا خالصا مع منتخب إسبانيا (بطل أوروبا)، متصدر ترتيب المجموعة الثامنة في الثاني من يوليو القادم، بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.