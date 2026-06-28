واكتفى المنتخبان بنقطة التعادل، الذي رفعت رصيد كولومبيا إلى 7 نقاط في الصدارة، أما منتخب البرتغال فلديه 5 نقاط في المركز الثاني.

وسيتقابل منتخب كولومبيا مع منتخب غانا في دور الـ32 من البطولة، يوم الثالث من يوليو المقبل في كانساس.

أما منتخب البرتغال وصيف الترتيب، فسيواجه كرواتيا وصيف المجموعة الثانية عشرة يوم الثاني من يوليو في إنغلوود.

وبدأ منتخب كولومبيا المباراة بشكل أفضل وأحرج المنتخب البرتغالي بسيطرة واستحواذ ومحاولات على مرمى ديوغو كوستا، لكنها لم تسفر عن أهداف.

واستمرت افضلية كولومبيا لنحو ربع ساعة من زمن الشوط الأول، قبل أن يبدأ لاعبو البرتغال في الدخول في أجواء المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول كان منتخب البرتغال قريبا من التسجيل بأكثر من محاولة أبرزها جملة مشتركة انتهت بكرة عرضية وصلت إلى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الذي سدد أمام المرمى مباشرة وتصدى للكرة ببراعة الحارس فارغاس، في الدقيقة 38.

وكاد جواو فيليكس أن يسجل هدفا بمجهود فردي في الدقيقة 42، بعدما تسلم كرة من نونو مينديش ليمر من الدفاع ويسدد كرة علت العارضة بقليل.

لكن في الثواني الأخيرة كاد التقدم أن يكون لكولومبيا بتسديدة القائد خاميس رودريغيز، لكن الحارس كوستا تصدى لها.

وفي الشوط الثاني دفع الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال بتبديلين حيث شارك ديوغو دالوت وجواو نيفيز، على حساب جواو كانسيلو وروبن نيفيز.

وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة التقدم للبرتغال من تمريرة فيليكس، لكن راية التسلل كانت حاضرة في الدقيقة 58.

واستمر الأداء الهجومي في الشوط الثاني من الفريقين، وكاد جون أرياس أن يتقدم لكولومبيا من تسديدة قريبة المدى في الدقيقة 66، لكن حارس البرتغال تصدى للكرة وحولها إلى ركنية.

وبحث مدرب البرتغال عن حلول هجومية من مقاعد البدلاء حيث شارك سامو كوستا ورافائيل لياو في الدقيقة 70 على حساب فيتينها وجواو فيليكس.

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة كبيرة حيث نجح منتخب كولومبيا في هز الشباك عن طريق دافينسون سانشيز بالوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لكن راية التسلل كانت حاضرة بفارق سنتيمترات قليلة، ليُلغى الهدف ويظل التعادل السلبي حاضرا.