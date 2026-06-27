وأوضح محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد المنتخب، أثبتت أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله، وقد بدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه العلاجي.

وأضاف أبو العلا في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم "اللاعب أحمد فتوح تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ولن يلحق بمواجهة أستراليا، بينما تعرض محمد عبدالمنعم لكدمة شديدة في كاحل القدم ويتم تجهيزه للمباراة ذاتها".

وأصيب اللاعبون الثلاثة خلال التعادل بين مصر وإيران بنتيجة 1 - 1، فجر السبت، في ختام منافسات المجموعة السابعة.

من جانبه، أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، أن صلاح ومحمد عبدالمنعم سيكونان جاهزين لمواجهة أستراليا.

وذكر أبوزهرة في تصريحات تليفزيونية أن "محمد صلاح ومحمد عبد المنعم سيكونان جاهزين لمواجهة أستراليا، بينما كان حسام عبد المجيد جاهزا لمباراة إيران، لكن الجهاز الفني فضل إراحته، والأمر نفسه بالنسبة لحمدي فتحي".

وتأهل الفراعنة للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخهم بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط بعد التعادل 1 - 1 مع بلجيكا، والفوز 3 - 1 على نيوزيلندا ثم التعادل مع إيران 1 - 1 أيضا.

وسيلتقي منتخبا مصر وأستراليا في مدينة دالاس يوم الجمعة المقبل.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم بتسجيله هدفا أمام نيوزيلندا رافعا رصيده إلى 3 أهداف بعد تسجيل هدف أمام كل من روسيا والسعودية في مونديال 2018.