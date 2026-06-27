وكشف بروس قبل مواجهة كندا في دور الـ32 لكأس العالم عن ملامح العلاقة القوية التي بناها مع لاعبيه على مر السنوات.

وقال المدرب البلجيكي: "العلاقة التي تجمعني بلاعبي جنوب إفريقيا فريدة من نوعها، فأنا أعتقد أنني لست مدربا فقط بل صديق لهم".

وأضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): "العلاقة بيني وبين اللاعبين مميزة للغاية".

وتجاوز منتخب "بافانا" كبوة بدايته المتواضعة بالخسارة أمام المكسيك في مباراة الافتتاح، وتأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه بعد التعادل مع التشيك ثم الفوز على كوريا الجنوبية.

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره الكندي، ساعيا لتحقيق إنجاز تاريخي جديد غير مسبوق بالتأهل لمنافسات دور الـ16.

وبشأن هذه المواجهة قال بروس: "أثق أن اللاعبين جاهزون تماما، وسيبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى المرحلة القادمة".

وأكد مدرب جنوب إفريقيا أن فريقه "أمام إنجاز تاريخي، إنه هدف كبير يتطلع اللاعبون لتحقيقه، ويريدون إثبات جدارتهم وأنهم فريق قوي، وسنرى غدا مدى نجاحنا في قدرتنا على الذهاب بعيدا".