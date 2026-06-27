أما أبرز أرقام الفراعنة في مونديال 2026، وفق إحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فجاءت كالتالي:

التأهل الأول إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركات مصر بالمونديال.

أول فوز في كأس العالم، بعدما تغلب على نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

تسجيل 5 أهداف في دور المجموعات، وهو عدد يعادل حصيلة أهداف مصر في جميع مشاركاتها السابقة.

أكبر حصيلة تهديفية في مباراة واحدة بالمونديال، بتسجيل ثلاثة أهداف أمام نيوزيلندا.

أسرع هدف في تاريخ المنتخب بالبطولة، سجله محمود صابر في الدقيقة 5 أمام إيران.

5 هدافين مختلفين سجلوا أهداف المنتخب، في سابقة تعكس التنوع الهجومي.

أطول فترة تقدم في مباراة بالمونديال، بعدما حافظ المنتخب على تقدمه أمام بلجيكا من الدقيقة 19 حتى 66.

محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف.

صلاح ومصطفى زيكو حققا لأول مرة في تاريخ المنتخب الجمع بين التسجيل والصناعة في مباراة واحدة بالمونديال.

حمزة عبد الكريم أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب مصر، وأصغر لاعب عربي يشارك في نهائيات كأس العالم، بعمر 18 عاما و161 يوما.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس تحولا واضحا في أسلوب المنتخب المصري، الذي قدم أداء هجوميا أكثر فاعلية مقارنة بمشاركاته السابقة في كأس العالم.