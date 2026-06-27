وقال حسام حسن: "محمد صلاح طلب التغيير وأيضا فتوح، وننتظر التشخيص الطبي لإصابتهما".

وأبدى مدرب منتخب مصر تفاؤله بعد خروج النجم محمد صلاح مصابا، الذي وضع على الفور كيس ثلج على فخذه الأيسر.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "سينجز الطبيب تقريره لدى عودتنا إلى الفندق ويجري كشفا ثانيا. تكلمت مع صلاح وإن شاء الله الإصابة لا تبدو كبيرة".

وأضاف حسام حسن عن إصابة صلاح (34 عاما) الذي أنهى هذا الصيف مشواره الزاخر مع ليفربول الإنجليزي: "تحدثت مع صلاح، وأكد لي أن الأمور ستكون على ما يرام، وأنها ليست إصابة كبيرة".

وستواجه مصر أستراليا في دالاس في 3 يوليو من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وذلك في المشاركة الأولى في تاريخها في الأدوار الإقصائية.