ورفعت مصر، التي تشارك في ‌البطولة للمرة الرابعة وحققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في ‌الجولة الثانية ‌من دور المجموعات، رصيدها إلى 5 نقاط بينما اكتفت إيران بـ3 نقاط من 3 تعادلات بينما ظلت نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ووضع محمود ‌صابر، الذي شارك في ‌البطولة لأول ⁠مرة، مصر في المقدمة بعد 5 دقائق عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس الإيراني علي رضا بیرانوند ليطلق تسديدة ⁠قوية بيسراه ‌مرت بين قدمي الحارس وسكنت الشباك.

وبعدها بـ6 دقائق ⁠تسبب المدافع محمد عبد المنعم في ركلة ⁠جزاء على مهدي طارمي بخطأ دفاعي، لكن مصطفى شوبير تصدى للركلة ​ببراعة.

وأدرك رامين رضاييان ⁠التعادل لإيران، ​التي تشارك في كأس العالم للمرة السابعة، في الدقيقة 14 عندما تابع تسديدة قوية ​تصدى لها شوبير.

وسجل شجاع خليل زادة هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ألغاه الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.

واحتلت مصر ​المركز ‌الثاني بخمس نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن بلجيكا.

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا، يوم 3 يوليو، في أرلينغتون، أما المنتخب الإيراني فلا يزال بانتظار حسم تأهله ضمن أفضل ثوالث بالبطولة، لدى اكتمال مرحلة دور المجموعات.