وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الملاكم الأوكراني يحمل ألقابا من المجلس العالمي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال أوسيك (39 عاما) والذي لم يتعرض للهزيمة، إنه لن يعتزل الرياضة، لكنه أكد أن قراره مدروس بشكل جيد وسيفتح آفاقا جديدة.

وأوضح أوسيك عبر مقطع فيديو على منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي: "إنه يوم مناسب لأعلن رغبتي في التنازل عن جميع الألقاب التي أحملها حاليا".

وبرر الملاكم الأوكراني ذلك قائلا: "أرغب في أن أجعلها متاحة للملاكمين الذين سيخلفونني للمنافسة عليها".

وقال: "يا أصدقائي، لقد تخليت عن الألقاب لكنني لن أعتزل الرياضة، لازال لدي مشواري الأخير".