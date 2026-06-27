وبفوز إسبانيا على الأوروغواي 1-0 وتعادل الرأس الأخضر مع السعودية 0-0، بلغ رصيد الأوروغواي ثالثة المجموعة نقطتين فقط.

وبالتالي لن يكون بمقدور الثالث في المجموعات الأولى (كوريا الجنوبية 3 نقاط)، والثالثة (اسكتلندا 3)، والثامنة (الأوروغواي 2)، والتاسعة (السنغال 3)، تخطي تلك المنتخبات التي تملك أربع نقاط في رصيدها.

وهذا أول تأهل لمصر إلى الأدوار الإقصائية، بعد مشاركتها في نسخ 1934 و1990 و2018.

ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا إلى 48، أدخل دور الـ32 للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية.

ويتأهل إلى هذا الدور بطل ووصيف المجموعات الـ12، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفيما ضمنت تلك المنتخبات تأهلها، يتعين انتظار انتهاء مباريات دور المجموعات السبت، لمعرفة هوية خصومها في الدور المقبل.

والبارغواي هي الوحيدة من تلك المنتخبات التي انهت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، مقابل مباراتين للمنتخبات الأربع الأخرى، أي مصر وإنجلترا والبرتغال وغانا.

المتأهلون والمودعون

في ما يأتي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، وتلك التي أُقصيت من المنافسة، حتى يوم الجمعة:



المتأهلون:

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا.

المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك.

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب.

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، الباراغواي.

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد.

المجموعة السابعة: مصر.

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر.

المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين.

المجموعة الحادية: عشرة: كولومبيا، البرتغال.

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، غانا.



منتخبات أقصيت من المنافسة:

التشيك، قطر، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، الأردن، بنما، العراق، الأوروغواي، السعودية.