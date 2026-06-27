وسجل أليكس باينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، ليصل بالمنتخب الإسباني إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة.

ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل صفر - صفر وفاز على السعودية 4 - صفر، ليهزم أخيرا أوروغواي 1 / صفر.

وكانت المباراة قد شهدت طرد أغوستين كانوبيو، لاعب أوروغواي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي ذات المجموعة تعادلت السعودية دون أهداف مع الرأس الأخضر اليوم السبت في هيوستن في ⁠ختام مشوارها ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم ليحجز المنتخب الإفريقي، المشارك لأول مرة في النهائيات، بطاقة العبور إلى الدور 32 في البطولة.