وعجز كلا المنتخبين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ليضرب موعدا في دور الـ32 مع الأرجنتين (حامل اللقب) الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة العاشرة، في الثالث من يوليو المقبل، في ميامي.

وفي المقابل، بقي منتخب السعودية في المركز الرابع برصيد نقطتين، ليودع المسابقة رسميا.

وودع المنتخب السعودي البطولة بعدما كان قد تعادل 1-1 مع ⁠أوروغواي في المباراة ‌الافتتاحية، قبل أن يخسر برباعية أمام إسبانيا ⁠في الجولة الثانية، وكان بحاجة إلى الفوز على ⁠الرأس الأخضر للإبقاء على آماله في التأهل.

وتبقى المرة الوحيدة التي بلغ فيها المنتخب ‌السعودي الأدوار الإقصائية في كأس العالم في نسخة 1994، التي أقيمت أيضا في الولايات المتحدة.