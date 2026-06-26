ويتواجد منتخب الجزائر في المركز الثالث بترتيب المجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب النمسا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في ذات الرصيد، وذلك قبل مباراتهما التي تقام مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وقال بيتكوفيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة إن المنتخب الجزائري يدرك أهمية المواجهة، مشيرا إلى أن اللاعبين جاهزون لخوضها بعد استعادة جانب كبير من طاقتهم عقب المباراتين السابقتين.

وأضاف أن الجزائر قدمت، من وجهة نظره، مباراتين جيدتين رغم الخسارة أمام الأرجنتين في الجولة الافتتاحية، موضحا أن فريقه لم يمنح المنافس سوى فرص قليلة، لكن ليونيل ميسي عاقب الجزائر بثلاثة أهداف، فيما سيطر المنتخب على فترات طويلة من مباراته أمام الأردن قبل أن يحقق الفوز.

وشدد بيتكوفيتش على أن الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية لم تؤثر على المجموعة، مؤكدا أن المهم ليس المدرب أو أي لاعب بعينه، وإنما المنتخب الجزائري، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول الفريق في هذه المرحلة.

وأوضح مدرب الجزائر أن فريقه لن يخوض المباراة بهدف تجنب الخسارة، وإنما بهدف تحقيق الفوز، معتبرا أن حسابات المجموعة لا ينبغي أن تشغل اللاعبين، وأن الجزائر يجب أن تحدد مصيرها بنفسها.

وفيما يتعلق بالمنتخب النمساوي، قال بيتكوفيتش إنه يمتلك شخصية قوية وأسلوب لعب واضح، لكنه أشار إلى أن لكل فريق نقاط قوة ونقاط ضعف، وأن الجزائر تعرف جيدا ما يجب القيام به لاستغلال تلك الثغرات، من دون الكشف عن تفاصيل خطته.

وكشف المدرب أن المهاجم محمد عمورة لا يزال بعيدا عن الجاهزية الكاملة، ومن المرجح أن يغيب عن المباراة، في حين أبدى تفاؤله بقدرة المدافع رامي بن سبعيني على المشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة.

كما أشاد بيتكوفيتش بدور اللاعبين البدلاء، مؤكدا أنهم كانوا أصحاب تأثير كبير أمام الأردن، وأن امتلاك دكة بدلاء قوية يمنح المنتخب حلولا إضافية خلال المباراة، خاصة مع تراجع إيقاع المنافسين في الشوط الثاني.

ورأى المدرب أن منتخبه لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته، مشيرا إلى أن الفريق قدم حتى الآن أكثر من 75 بالمئة من مستواه الحقيقي، لكنه لا يزال قادرا على التطور وتقديم أداء أفضل.

وأعرب بيتكوفيتش عن أمله في أن يحظى المنتخب الجزائري بدعم جماهيري كبير في كانساس سيتي، سواء من الجماهير الجزائرية أو من سكان المدينة، معتبرا أن هذا الدعم قد يكون عاملا مهما في تحقيق الفوز والتأهل.

وأشاد بيتكوفيتش بالمستوى الذي قدمته المنتخبات الإفريقية في البطولة الحالية، مؤكدا أن القارة تثبت عاما بعد عام قدرتها على منافسة كبار المنتخبات العالمية، معربا عن أمله في أن يساهم المنتخب الجزائري في هذا النجاح من خلال بلوغ الدور التالي.

يشار إلى أن منتخب الجزائر افتتح مشواره في المجموعة بالخسارة صفر - 3 أمام الأرجنتين، متصدرة الترتيب بست نقاط، قبل أن يتغلب 2 - 1 على منتخب الأردن، صاحب المركز الرابع بلا نقاط، بالجولة الثانية.