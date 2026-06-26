وقال كومان، وهو يتحدث عن مواجهة المغرب في الدور المقبل عقب مباراة تونس: "نعلم أنه فريق قوي يضم عناصر مميزة، لكننا أيضا منتخب صعب المراس. جاهزون للمواجهة ونتطلع إليها، وهدفنا مواصلة مسيرتنا في كأس العالم".

ومن جانب آخر، أكد كومان، أن فريقه لم يجد صعوبة في التغلب على منتخب تونس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هدف فريقه هو المضي قدما في المونديال.

وحقق المنتخب الهولندي انتصارا ثمينا بنتيجة 3-1 على تونس، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وارتفع رصيد هولندا، التي تحلم بالتتويج بكأس العالم لأول مرة، إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليواجه منتخب المغرب وصيف المجموعة الثالثة، في مواجهة نارية بدور الـ32 تستضيفها مدينة مونتيري المكسيكية.

وقال كومان: "حققنا انتصارا مريحا على المنتخب التونسي حقا. حصلنا على النقاط الثلاث دون الحصول على أي إنذارات أو التعرض لإصابات أو إيقافات".

وأضاف المدرب الهولندي: " قدمنا أداء جيدا. سجلنا 3 أهداف وحسمنا صدارة المجموعة لصالحنا".