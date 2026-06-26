ويلتقي منتخب إيران مع منتخب مصر، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي صباح السبت في المنطقة العربية، في الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتواجد المنتخب الإيراني في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد نقطتين، عقب تعادله 2-2 مع نيوزيلندا وبدون أهداف مع بلجيكا في أول جولتين، بينما يتربع "الفراعنة" على القمة بـ4 نقاط.

وقال قلعة نويي في تصريحات إعلامية: "كل لقاء يختلف عن الآخر، ليس من الصحيح المقارنة بين المباريات. نحلل أداء منتخب مصر الآن بعدما حللنا أداء بلجيكا بطريقة أخرى. إننا نغير أسلوب لعبنا وفقا للفريق الذي نواجهه".

وأوضح المدرب الوطني: "لا يمكن مقارنة مصر ببلجيكا لأننا نتحدث عن طرق لعب مختلفة، كما لم يكن لدينا الوقت الكافي للاستشفاء من المباراة الماضية، لكننا سنحاول الاستعداد على الصعيدين العقلي والبدني من أجل إعداد أنفسنا لمواجهة مصر، وسنحاول أن نقدم نفس المستوى الجيد الذي قدمناه في أول جولتين".

واختتم قلعة نويي تصريحاته قائلا: "وصلنا إلى سياتل هذه المرة في الوقت المناسب. تطلب الأمر 3 ساعات للوصول إلى هنا والأجواء تبدو أفضل كثيرا الآن. نحن في وضع أفضل من الناحيتين البدنية والذهنية".