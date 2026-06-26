ورفعت أستراليا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، لترافق بذلك الولايات المتحدة صاحبة الصدارة بـ6 نقاط، إلى دور الـ32.

في المقابل، رفعت باراغواي رصيدها إلى 4 نقاط أيضا خلف أستراليا بفارق الأهداف، وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ الدور عينه كأحد أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها، حقق بدلاء تركيا فوزا معنويا على بدلاء الولايات المتحدة بنتيجة 3-2 في لوس أنجلوس.

وسجل أردا غولر (10) وأوركون كوكجو (31) وكان أيهان (90+8) أهداف تركيا، وأوستن تراستي (3) وسيباستيان بيرهالتر (49) هدفي الولايات المتحدة.

وأنهت تركيا، التي كانت خارج المنافسة بعد خسارتين متتاليتين، مشاركتها بفوز معنوي و3 نقاط بدلا من رصيد خال.

في المقابل، منيت الولايات المتحدة التي كانت ضامنة تأهلها، بخسارتها الأولى بعد فوزين متتاليين، من دون تأثر صدارتها للمجموعة.