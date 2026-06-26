ويعمل شفاينشتايغر محللا لكأس العالم لصالح لشبكة "إيه آر دي" الألمانية.

والأسبوع الماضي، قبل فوز ألمانيا على كوت ديفوار في مباراتهما الثانية ضمن المجموعة الخامسة، قال إن "على ألمانيا إلى أن تكون مستعدة لمباراة غير متوقعة في بعض الأحيان".

وأضاف أن منتخب "الأفيال"، يلعب "كرة القدم الإفريقية"، التي وصفها بأنها "خارجة عن الأساليب التقليدية أحيانا، ‌وغير منظبطة بعض الشيء، وأقل ميلا للطابع الخططي".

ولم يتسن الاتصال بشفاينشتايغر على الفور للحصول على تعليق عبر ممثليه، أو عبر شبكة "إيه آر دي"، الخميس.

وعندما سئل عن ‌رد فعله بعد فوز كوت ديفوار على كوراساو 2-صفر، الخميس، لتحتل المركز الثاني خلف ألمانيا وتتأهل لدور الـ32، قال فاي للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل من تعليقات شفاينشتايغر.

وأضاف فاي: "عندما تعرف كرة القدم بالطريقة التي يعرفها هو، ‌فمن الغريب أن يتحدث بهذه الطريقة، وهو ما يمكن ‌أن نسميه حديثا عنصريا إذا أردنا ⁠تسمية الأشياء بمسمياتها".

وتابع المدرب الإيفواري: "لكن هذا هو الواقع. نحن نعيش اليوم في عالم يتمتع فيه الجميع بحرية التعبير عن آرائهم. لا يمكنني تغيير وجهة نظره. لا يمكنني تغيير طريقة حديثه، لكن كل ما يمكنني فعله هو أن أظهر على ⁠أرض الملعب أن كرة القدم الإفريقية لا تقتصر على القوة البدنية فحسب. نحن نتمتع بمهارات فنية عالية إضافة لخطط ⁠ممتازة أيضا".

وضمنت ثنائية نيكولاس بيبي التي سجلها في شباك كوراساو لمنتخب "الأفيال" مقعده في مراحل خروج المغلوب، لأول مرة بعد 3 مشاركات سابقة في المونديال ودعت فيها كوت ديفوار من دور المجموعات.

ولم ​يرد لاعب بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، علنا على ردود الفعل ⁠الغاضبة التي أثارتها تعليقاته حول أسلوب لعب كوت ديفوار.

وقال فاي إنه كان من المعجبين بأسلوب لعب شفاينشتايغر عندما كان في ذروة عطائه، لدرجة أن أحد أصدقائه أطلق على فاي لقب "باستيان".

وأضاف: "كل ما أتمناه هو أن يكون هذا مجرد تصريح أخرق لا يعكس بالضبط ما يدور في ذهنه، لكن، كما تعلمون، هكذا هي الحياة وهكذا هي كرة القدم اليوم".

واستطرد: "في الوقت الحاضر هناك الكثير من المحللين واللاعبين السابقين الذين ‌يسعون أيضا إلى إثارة الضجة. كان نجما عالميا لكنه أصبح منسيا بعض الشيء، لذا فهو يحاول إثارة ضجة".

وأضاف فاي: "هذا جيد له إذا كان هذا ما يعتقده. له الحرية في ذلك، لكننا سنمضي قدما وسنحاول تجاهل ذلك".