حطمت كأس العالم 2026 الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف خلال نسخة واحدة من البطولة، وذلك خلال مباراة أميركا وتركيا في المجموعة الرابعة.
وتقدم أوستن تراستي مبكرا للولايات المتحدة بالهدف رقم 173 في البطولة، الذي حطم الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفا، المسجل في نسخة قطر 2022
وتم تحطيم الرقم القياسي للأهداف في المباراة رقم 59 من كأس العالم 2026، الذي يقام لأول مرة من 48 منتخبا، بدلا من 32 في النسخ السبع الأخيرة.
في المقابل، جرى تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفا على مدار جميع المباريات الـ64 في كأس العالم 2022 في قطر.
وتشهد النسخة الحالية إجمالي 104 مباريات، وهو ما يزيد بفارق 40 مباراة على عدد مباريات النسخة الماضية.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو عبر "إنستغرام"، إن "تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في قطر، يؤكد على الإثارة والبراعة الهجومية اللتين جعلتا كأس العالم 2026 بالفعل حدثا لا ينسى".