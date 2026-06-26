وسجل أهداف هولندا كل من إلياس السخيري بالخطأ في مرماه (3)، وبراين بروبي (7)، ويان بول فان هيكه (62)، بينما أحرز حازم المستوري هدف تونس الوحيد في الدقيقة 54.

واستفادت هولندا من تعادل اليابان والسويد 1-1، لترفع رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة، مقابل خمس نقاط لليابان التي تأهلت وصيفة، فيما أنهت السويد دور المجموعات بأربع نقاط، وتذيلت تونس الترتيب بثلاث هزائم متتالية.

وتلتقي هولندا في دور الـ32 مع المغرب وصيف المجموعة الخامسة، بينما تواجه اليابان منتخب البرازيل.

وكانالمنتخب التونسي قد فقد آماله في التأهل منذ الجولة الثانية، بعد خسارتين أمام السويد (5-1) واليابان (4-0)، قبل أن يختتم مشاركته بخسارة ثالثة أمام هولندا، رغم التغيير الفني الذي شهدته القيادة الفنية بتعيين الفرنسي هيرفيه رينار خلفا لصبري لموشي.