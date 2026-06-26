ويستعد المنتخب المصري لمواجهة حاسمة أمام إيران، صباح السبت (توقيت أبوظبي)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، حيث يكفيه التعادل لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

وقال حسام حسن إن العلاقة مع صلاح تقوم على "الاحترام والثقة المتبادلة"، مؤكدا أن النجم المصري يمتلك خبرات كبيرة ويتفهم متطلبات الجهاز الفني، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستواه مع المنتخب.

وأضاف أن الجهاز الفني ساعد محمد صلاح على استعادة أفضل حالاته في أكثر من مناسبة، موضحا أن اللاعب استفاد من توظيف تكتيكي مختلف يمنحه حرية في التحرك "لكن ضمن نظام"، وهو ما اعتبره إضافة مهمة لمسيرته وستنعكس إيجابا على تجربته المقبلة مع ناديه الجديد.

وعن مواجهة إيران، شدد مدرب مصر على أن تركيز فريقه ينصب بالكامل على المباراة، بعيدا عن الجدل المرتبط بإقامة اللقاء ضمن فعاليات "مباراة الفخر" في مدينة سياتل.