وجاء ذلك بعد خسارة المنتخب الكندي أمام سويسرا بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي حرمته من مواصلة مشواره في مدينة فانكوفر، وأجبرته على السفر إلى مدينة لوس أنجلوس الأميركية لمواجهة جنوب أفريقيا في دور الـ32.

وكان الفوز أو التعادل أمام سويسرا كفيلا ببقاء المنتخب الكندي على أرضه، إلا أن الخسارة غيرت مسار رحلته في البطولة.

وفي المقابل، حافظ المنتخبان الآخران المضيفان، الولايات المتحدة والمكسيك، على صدارة مجموعتيهما، ما ضمن لهما خوض مباريات الأدوار الإقصائية داخل حدودهما.

وتعد هذه السابقة الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم، إذ لم يحدث في نسخة 2002، التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية، أن اضطر أي من المنتخبين المضيفين إلى خوض مباراة في الدولة الأخرى.

ورأى مدرب كندا، جيسي مارش، أن الانتقال إلىلوس أنجلوس قد يحمل بعض الإيجابيات، معتبرا أن الابتعاد عن الضغوط المصاحبة للعب على الأرض قد يساعد الفريق على التركيز قبل أهم مباراة في تاريخه.

بدوره، أكد المدافع أليستر جونستون أن المنتخب كان يفضل البقاء في فانكوفر، لكنه شدد على أن اللعب في لوس أنجلوس لن يقلل من الدعم الجماهيري، متوقعا حضور أعداد كبيرة من المشجعين الكنديين لمساندة الفريق في أول مباراة إقصائية يخوضها في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.