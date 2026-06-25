وقاد نيكولا بيبي منتخب "الأفيال" إلى الفوز بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين السابعة و64، ليمنح بطل إفريقيا بطاقة العبور إلى دور الـ32 بعد إنهائه دور المجموعات في المركز الثاني برصيد ست نقاط.

وأنهى المنتخب الإيفواري بذلك عقدة الخروج من دور المجموعات التي لازمته في مشاركاته الثلاث السابقة أعوام 2006 و2010 و2014، ليبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في دور الـ32 مع وصيف المجموعة التاسعة، الذي سيتحدد بين فرنسا والنرويج.

في المقابل، أسدل منتخب كوراساو الستار على مشاركته المونديالية الأولى، بعدما ودع البطولة من دور المجموعات، لكنه ترك انطباعا إيجابيا رغم حداثة تجربته، إذ أصبح أصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في نهائيات كأس العالم، ونجح في خطف الأنظار بأدائه أمام الإكوادور وألمانيا.

وفرض المنتخب الإيفواري سيطرته منذ البداية، وافتتح التسجيل مبكرا عبر بيبي بعد ارتباك دفاعي، قبل أن يؤكد اللاعب ذاته الانتصار في الشوط الثاني بهدف ثانٍ أنهى آمال كوراساو، وأطلق احتفالات تاريخية لـ"الأفيال" ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.