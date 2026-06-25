وبادرت ألمانيا، التي كانت قد ضمنت صدارة المجموعة والتأهل منذ الجولة الثانية، بالتسجيل مبكرا عبر ليروي سانيه في الدقيقة الثانية، قبل أن يرد منتخب الإكوادور بهدف التعادل عن طريق نيلسون أنغولو في الدقيقة التاسعة.

واستمرت محاولات المنتخب الإكوادوري حتى نجح غونسالو بلاتا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة وضعت حدا لأي حسابات معقدة في سباق التأهل.

ورفعت الإكوادور رصيدها إلى أربع نقاط، لتضمن التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند ست نقاط في صدارة المجموعة رغم خسارتها الأولى، بعدما كانت قد ضمنت العبور في الجولة الماضية.

وأفسدت الإكوادور بذلك سعي ألمانيا إلى إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، كما ثأرت لخسارتها أمام "الماكينات" بثلاثية نظيفة في مونديال 2006.

وقال مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان عقب المباراة إن الهزيمة كانت "مستحقة"، معترفا بأن فريقه فقد السيطرة بعد البداية القوية، فيما أكد القائد يوزوا كيميش أن المنتخب الألماني مطالب بتصحيح الأخطاء قبل خوض الأدوار الإقصائية.

وواصل منتخب الإكوادور عروضه القوية في البطولة، ليحجز مقعده في الدور المقبل، بينما تدخل ألمانيا مرحلة خروج المغلوب بهدف استعادة توازنها بعد أول تعثر في مونديال 2026.