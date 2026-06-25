وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان، الأربعاء، عن توجيه دعوات لجميع الاتحادات الأعضاء للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة والمهرجان المصاحب لها، التي ستقام في أذربيجان من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن قائمة المدعوين تضم روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

يذكر أن جميع المنتخبات الروسية منعت من المشاركة في المنافسات الدولية، منذ اندلاع حرب أوكرانيا في مارس 2022.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة كرياضيين محايدين، في أولمبياد باريس 2024 والأولمبياد الشتوي 2026 في ميلانو وكورتينا دامبيتزو.

كما ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية بوادر عودة روسيا إلى المنافسات الدولية لكرة القدم.

ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، خاض منتخبا روسيا للرجال والسيدات مباريات خارج البطولات الكبرى، علما أن منتخب الرجال يحتل المركز 34 في تصنيف الفيفا العالمي، بينما يحتل منتخب السيدات المركز 27.