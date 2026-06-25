وقال مصدر ببعثة "الفراعنة" في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الخميس، إن لاعب الوسط حمدي فتحي والمدافع حسام عبد المجيد خارج الحسابات الفنية للمدير الفني حسام حسن أمام إيران.

وخاض منتخب مصر مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة إيران بمشاركة 24 لاعبا، بينما أدى فتحي برنامجا تأهيليا بعد إصابته بآلام في العضلة الخلفية، ويواصل عبد المجيد أداء برنامج علاجي وفحوص طبية، إثر إصابته في الوجه خلال لقاء نيوزيلندا.

ويعقد حسن مؤتمرا صحفيا في سياتل، للحديث عن مواجهة إيران المرتقبة في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.