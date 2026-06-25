وحسم "السيليساو" صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب المغربي، الذي رافقه إلى الأدوار الإقصائية، فيما احتلت اسكتلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيلت هايتي الترتيب دون نقاط.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين 7 و45+3، وأضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يدفع المدرب كارلو أنشيلوتي بنيمار في الدقيقة 76، ليسجل الهداف التاريخي للبرازيل أول ظهور له بقميص المنتخب منذ إصابته أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم يوم 17 أكتوبر 2023.

وحظي نيمار باستقبال حافل من جماهير ملعب هارد روك في ميامي، التي صفقت بحرارة مع دخوله أرض الملعب، في مشاركة هي الرابعة له في نهائيات كأس العالم، والأولى منذ مونديال قطر 2022.

وواصل فينيسيوس تألقه بعدما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في النسخة الحالية من البطولة، ليصبح رابع لاعب برازيلي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات، بعد جايرزينيو في مونديال 1970، وروماريو في 1994، ورونالدو وريفالدو في 2002.

كما عززالمنتخب البرازيلي رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 244 هدفا، متجاوزا ألمانيا التي تملك 241 هدفا.